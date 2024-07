Chieti, UFFICIALE: il nuovo allenatore è Giovanni Ignoffo

Attraverso i propri canali ufficiali, il Chieti ha annunciato l’arrivo in panchina di Giovanni Ignoffo:

“Il Chieti F.C.1922 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Giovanni Ignoffo, accompagnato dal suo staff.

Nato a Palermo il 3 aprile 1977, il neo tecnico neroverde inizia la sua carriera da allenatore del Benevento U19. Nel 2017 passa al Palermo U17 e due anni più tardi approda in Campania, all’Avellino (Serie C) per poi tornare nella sua Sicilia alla guida di Siracusa, Acireale e Ragusa.

La società rivolge al Mister e al suo staff un caloroso benvenuto e buon lavoro”.