Champions League, la finale PSG-Inter sarà trasmessa in chiaro su TV8

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, Sky ha infatti deciso di trasmettere la finale di Champions, tra PSG e Inter in programma a Monaco alle 21.00, in diretta in chiaro su TV8.

Va ricordato che, per quanto riguarda questa sfida, la trasmissione in chiaro è contemplata dalle norme AgCom sugli eventi di grande interesse per il Paese. Nella “lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro” è inserita la finale di Champions League, con la presenza di almeno una squadra italiana.