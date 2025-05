Pisa, l’ex Lisuzzo sulla promozione in A: «Non sempre vince chi spende di più»

Andrea Lisuzzo, ospite del programma “Finestra sull’Arena” ha analizzato la promozione in Serie A ottenuta dal Pisa rilasciando le seguenti dichiarazioni, raccolte da Sestaporta.news:

«Chiunque abbia fatto parte del Pisa in questi anni ha messo un mattone. La Serie A è anche loro, è anche nostra. Anche chi c’era prima, come Battini o i giocatori che giocavano al tempo di Petroni, ha avuto il merito di aprire la strada all’attuale proprietà. Tutto vero, tutto intenso. Pisa era abituata all’instabilità e con questa società ha trovato stabilità. Oggi c’è finalmente equilibrio e una società solida. Mi auguro che la società possa anche organizzare qualcosa, in futuro, per dar modo a tanti giocatori che hanno fatto parte del percorso di questi anni di vivere questa promozione e, chissà, anche nominare qualche ‘ambasciatore’ del Pisa nel mondo».

Sul segreto della squadra toscana: «La costanza. Sempre in alto, dalla prima giornata. E in Serie B non è facile: tante squadre, tante partite, tanti allenatori bravi. Ma non vince chi spende di più. Vince una città. Vince l’insieme: giornalisti, tifosi, staff. Quando tutto funziona insieme, succedono le magie».