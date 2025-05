Pescara, Sebastiani: «Impresa possibile ai playoff. Le squadre di Baldini hanno una preparazione importante»

Il Pescara dovrà superare l’ostacolo Catania agli ottavi di finale dei playoff per continuare il proprio viaggio verso la promozione in Serie B. Daniele Sebastiani, presidente del club biancoazzurro, ha concesso un’intervista a “Il Centro“, rilasciando le seguenti sensazioni in merito:

«Siamo certi di poter realizzare una impresa. Alla fine di questo lungo anno, dopo un campionato bello, complesso e difficile, siamo arrivati ad un punto in cui contano solo i fatti. Siamo in corsa, ce la giochiamo. Questa non è una semplice coda. Mercoledì, per noi, é come se fosse iniziato un nuovo mini-campionato. Con un rituale complesso, particolare, dominato dal congegno dell’eliminazione diretta. È come se si resettasse tutto».

«Abbiamo almeno due motivi per crederci – afferma Sebastiani -. Il primo é che in questo momento siamo una squadra in ottima condizione fisica. È così per via della modalità di preparazione del mister. Altri, anche bravissimi, sono arrivati fini qui con tenacia, ma ora hanno il fiatone. Le squadre di Baldini hanno un percorso, anche atletico, che consente loro di chiudere al massimo proprio in primavera. Cioè ora. E poi abbiamo una seconda caratteristica decisiva: una panchina lunga, una rosa forte e varia. É come se, svuotando l’infermeria, avessimo fatto una sessione di mercato. Per fortuna, nel momento decisivo, sono tutti disponibili».