Champions League: cade la Juventus al Bernabeu, pari senza reti tra Atalanta e Slavia Praga. I risultati finali
Terminano qui i match del mercoledi sera di Champions League, con tanti gol ed emozioni regalate agli spettatori. Male le due italiane impegnate quest’oggi: sconfitta per 1-0 della Juventus al Bernabeu contro il Real Madrid, pareggio invece per 0-0 per l’Atalanta nel match casalingo contro lo Slavia Praga.
Primo tempo equilibrato quello tra Real Madrid e Juventus, che termina sul risultato di 0-0. Nella ripresa i padroni di casa spingono sul pedale dell’acceleratore, trovando al 58′ il gol del definitivo 1-0 firmato da Jude Bellingham.
Pareggio deludente invece per l’Atalanta, impegnata nel match casalingo contro lo Slavia Praga. La formazione di Ivan Juric prova per larghi tratti del match a sbloccare il risultato, ma deve accontentarsi di un punto che lascia l’amaro in bocca. Di seguito i risultati finali dei match:
Atalanta- Slavia Praga 0-0
Bayern Monaco-Club Brugge 3-0 (5′ Karl ; 14’Kane ; 34’Diaz)
Chelsea-Ajax 5-1 ( 18’Guiu; 27’Caicedo ;33′ Weghorst; 45’Bruno Fernandes; 45+6′ Estavao; 48′ George)
Francoforte-Liverpool 1-5 (26’Kristensen; 35’Ekitike ; 39′ Van Dijk; 44’Konate; 66′ Gakpo; 70′ Szoboszlai)
Monaco-Tottenham 0-0
Real Madrid-Juventus 1-0 (58′ Bellingham)
Sporting-Marsiglia 2-1 (14′ Paixao; 69′ Catamo; 86′ Alisson Santos)