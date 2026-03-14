Cesena, sorpresa in panchina: Sky Sport rilancia il nome di Ashley Cole

Il Cesena si prepara a cambiare volto dopo l’esonero di Michele Mignani e guarda già al futuro della propria panchina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club romagnolo avrebbe individuato in Ashley Cole il profilo scelto per guidare la squadra nel prosieguo della stagione.

La notizia, rilanciata da Sky Sport, rappresenta una svolta sorprendente nelle strategie della società bianconera, che starebbe valutando seriamente l’ex difensore inglese per la panchina. Dopo la decisione di sollevare dall’incarico Mignani, la dirigenza avrebbe dunque puntato su un nome internazionale per aprire una nuova fase tecnica.





Come ricorda Sky Sport, Ashley Cole ha 45 anni e conosce bene il calcio italiano per aver vestito la maglia della Roma durante la sua carriera da calciatore. Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2019, l’ex terzino ha iniziato il proprio percorso da allenatore all’interno del settore giovanile del Chelsea, guidando la formazione Under 15 dei Blues.

Il suo percorso tecnico si è poi sviluppato anche a livello internazionale. Secondo Sky Sport, Cole ha fatto parte dello staff di Lee Carsley nella Nazionale inglese Under 21, continuando parallelamente a lavorare nell’accademia del Chelsea. Successivamente, dal 3 febbraio 2022 al 23 gennaio 2023, ha ricoperto il ruolo di assistente di Frank Lampard all’Everton.

Ora, come sottolinea ancora Sky Sport, per Ashley Cole potrebbe aprirsi una nuova esperienza da primo allenatore proprio in Serie B, con il Cesena che starebbe valutando il suo profilo per guidare la squadra dopo la separazione da Mignani.