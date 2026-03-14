Cesena, sorpresa in panchina: Sky Sport rilancia il nome di Ashley Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
file1 - 2026-03-14T193152.767

Il Cesena si prepara a cambiare volto dopo l’esonero di Michele Mignani e guarda già al futuro della propria panchina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club romagnolo avrebbe individuato in Ashley Cole il profilo scelto per guidare la squadra nel prosieguo della stagione.

La notizia, rilanciata da Sky Sport, rappresenta una svolta sorprendente nelle strategie della società bianconera, che starebbe valutando seriamente l’ex difensore inglese per la panchina. Dopo la decisione di sollevare dall’incarico Mignani, la dirigenza avrebbe dunque puntato su un nome internazionale per aprire una nuova fase tecnica.


Come ricorda Sky Sport, Ashley Cole ha 45 anni e conosce bene il calcio italiano per aver vestito la maglia della Roma durante la sua carriera da calciatore. Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2019, l’ex terzino ha iniziato il proprio percorso da allenatore all’interno del settore giovanile del Chelsea, guidando la formazione Under 15 dei Blues.

Il suo percorso tecnico si è poi sviluppato anche a livello internazionale. Secondo Sky Sport, Cole ha fatto parte dello staff di Lee Carsley nella Nazionale inglese Under 21, continuando parallelamente a lavorare nell’accademia del Chelsea. Successivamente, dal 3 febbraio 2022 al 23 gennaio 2023, ha ricoperto il ruolo di assistente di Frank Lampard all’Everton.

Ora, come sottolinea ancora Sky Sport, per Ashley Cole potrebbe aprirsi una nuova esperienza da primo allenatore proprio in Serie B, con il Cesena che starebbe valutando il suo profilo per guidare la squadra dopo la separazione da Mignani.

Altre notizie

file2 - 2026-03-14T202355.233

Serie B: pari senza reti nel primo tempo tra Sampdoria e Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo bari serie b 2-0 (6) caserta

Empoli, Caserta dopo il 2-2 con il Mantova: «Serve più cattiveria»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro, Aquilani dopo il successo a Padova: «Tre punti meritati»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti dopo il ko col Catanzaro: «La B ci insegna che puoi fare punti e perdere punti con tutti.»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
longo conferenza bari

Longo esalta il Bari dopo il 4-1 con la Reggiana: «È la nostra prestazione migliore»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
56ce407d-fa69-4e8d-a814-4327a9520424

Monza, Bianco esulta dopo il 3-0 al Palermo: «Sono convinto che non c’è stata partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
PALERMO MANTOVA MODESTO

Mantova, Modesto dopo il pari con l’Empoli: «Teniamoci strettissimo questo punto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Frosinone, Alvini dopo il pari a Cesena: «Non creiamo negatività, stiamo lottando per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
file3 - 2026-03-14T194608.652

Tutino-Avellino, l’agente Giuffredi fa ricorso al CONI per il trasferimento

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
file2 - 2026-03-14T194055.194

Juve Stabia-Carrarese 1-1, Abate: «La classifica ci sorride, andiamo avanti con positività»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
IMG-20260314-WA0217

Juve Stabia-Carrarese 1-1, Mosti: «Ora raccogliamo le energie per dare il massimo a Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
d177f023-ff55-4afa-8bb6-188a335f80cf

Serie B, il Palermo resta quarto: Monza aggancia il Venezia in vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file2 - 2026-03-14T202355.233

Serie B: pari senza reti nel primo tempo tra Sampdoria e Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Palermo, Inzaghi dopo il ko di Monza: «La nostra migliore partita. Se giochiamo così vinceremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo bari serie b 2-0 (6) caserta

Empoli, Caserta dopo il 2-2 con il Mantova: «Serve più cattiveria»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro, Aquilani dopo il successo a Padova: «Tre punti meritati»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti dopo il ko col Catanzaro: «La B ci insegna che puoi fare punti e perdere punti con tutti.»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026