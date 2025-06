Cesena, si lavora alla conferma di La Gumina: concorrenza del Pescara

Il Cesena punta a trattenere Antonino La Gumina per la prossima stagione. L’attaccante, arrivato in Romagna a gennaio dalla Sampdoria, ha segnato solo due reti, ma ha comunque convinto lo staff tecnico di Michele Mignani grazie al suo contributo tattico e all’impegno mostrato in campo.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com e firmato da Alessio Alaimo, la dirigenza bianconera avrebbe già avviato i contatti con la Sampdoria – proprietaria del cartellino – per prolungare l’esperienza dell’attaccante classe ’96 al Manuzzi.

Tuttavia, non manca la concorrenza. Sul giocatore c’è infatti anche l’interesse del Pescara, dove il direttore sportivo Pasquale Foggia, che ha già lavorato con La Gumina ai tempi del Benevento, potrebbe rappresentare una carta importante per convincerlo a trasferirsi in Abruzzo.

Nel corso della sua carriera, La Gumina – 29 anni da compiere – ha indossato anche le maglie di Palermo, Empoli, Como, Ternana e, all’estero, del Mirandés in Spagna.

Chiedi a ChatGPT