Cesena-Salernitana, Breda: «Ora niente più alibi»

La Salernitana esce dal Manuzzi con una sconfitta pesante contro il Cesena, maturata nel finale dopo l’errore dal dischetto di Cerri e due reti subite nei minuti conclusivi. Un epilogo amaro per la squadra di Roberto Breda, che in conferenza stampa ha analizzato il match e invitato i suoi a reagire.

«Ora dobbiamo ripartire dalla volontà di fare di più e non avere alibi. Abbiamo disputato una buona prestazione, controllando la partita, ma negli episodi è andato tutto storto. Dovevamo capire che anche un punto poteva essere importante, invece torniamo a casa senza niente dopo un’ottima prova» ha dichiarato il tecnico granata.

Sul rigore fallito da Cerri, Breda ha voluto proteggere il suo attaccante, ribadendo che non ci sono colpevoli:

«Era Verde il rigorista, ma quando è uscito Cerri era pronto a calciare. Non dobbiamo trovare un colpevole. Dopo l’errore abbiamo perso concentrazione e dato quasi per persa una partita che era ancora in equilibrio».

Il tecnico ha poi spiegato alcune scelte di formazione e sostituzioni, evidenziando la stanchezza di alcuni giocatori chiave:

«Verde e Soriano avevano finito le energie e serviva freschezza. Anche Corazza aveva speso tanto, quindi ho cercato di riaccelerare i ritmi con cambi mirati. Il rigore è arrivato dopo che avevamo rialzato il pressing, ma gli episodi ci hanno voltato le spalle».

Infine, Breda ha chiesto una reazione immediata alla sua squadra:

«Ora dobbiamo metabolizzare questa sconfitta, ma soprattutto fare le cose giuste, senza alibi. Siamo stati uniti nella prestazione e dobbiamo esserlo anche nell’analisi del match. Ripartiamo con determinazione e con la voglia di pretendere di più da noi stessi».