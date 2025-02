Cesena-Pisa, Touré: «Oggi c’è stato un problema di testa»

Al termine della sfida tra Cesena e Pisa, è intervenuto il calciatore dei toscani Touré per commentare il match:

«Sono senza spiegazioni. Buttare tre punti con un uomo in più è un’occasione sprecata. Pressare è la nostra forza, andiamo come i pazzi, undici contro undici abbiamo pressato, undici contro dieci no. Non capisco cosa sia successo nella nostra testa. Non possiamo fare così. Non me lo spiego. Oggi qualcosa è mancato. Un problema di testa. Devo fare i miei complimenti al Cesena. Anche in dieci non hanno mollato, è davvero difficile giocare contro di loro, in uno stadio con i tifosi vicini che hanno spinto la squadra. Dopo il contrasto con Donnarumma ero sicuro del cartellino rosso. So che l’ha fatto senza intenzione, ma il contrasto è stato pericoloso sulla caviglia. Anche lui ha subito saputo del cartellino rosso. Il fisioterapista per sicurezza hanno messo ghiaccio sulla caviglia. Donnarumma mi ha chiesto scusa, dicendomi che non era intenzionale».