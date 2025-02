Daniele Longo: “Palermo, forte rischio esonero per Dionisi”

Frena ancora il Palermo di Alessio Dionisi. Dopo il 2-2 rocambolesco in casa dello Spezia, questo pomeriggio i rosanero non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 nel match del Barbera contro il Mantova. Come riportato sul social “X” dal giornalista di Calciomercato.com Daniele Longo, la società rosanero starebbe valutando il possibile esonero dell’ex tecnico del Sassuolo.

Palermo, forte rischio esonero per Dionisi ( fischiato dai tifosi dopo pari interno con il Mantova) @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) February 16, 2025