Cesena, Fusco si presenta: «Questa piazza merita di ragionare in ottica promozione»

Il nuovo direttore sportivo del Cesena, Filippo Fusco, ha parlato in conferenza stampa illustrando la sua visione per il futuro bianconero.

«Grazie alla società per la fiducia in un momento importante – ha detto –. Dopo due stagioni ottime, ora voglio dare continuità e valorizzare il lavoro fatto. Conosco benissimo la Serie B: ho ottenuto tre promozioni e so cosa serve per crescere. La promozione non è l’obiettivo immediato, ma questa piazza deve iniziare a ragionare in quella direzione».

Sull’allenatore: «Con Mignani mi confronterò di persona. È un valore aggiunto per la categoria, io sarò al suo fianco. Sarà un lavoro di squadra, nel rispetto delle linee guida del club».

Poi un passaggio sulla strategia: «Il Cesena non ha bisogno di vendere. Qui conta l’equilibrio: finanziario, tecnico e umano. Il settore giovanile e il legame con il territorio restano centrali. Chi arriva deve essere motivato e riconoscente».

Infine, una riflessione sulla leadership: «Non significa comandare, ma assumersi responsabilità. Tutti passano, i club restano. Farò di tutto per ripagare la fiducia ricevuta».