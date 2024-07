Catanzaro, UFFICIALE: dalla Juventus arriva Compagnon

Il Catanzaro si assicura le prestazioni di Mattia Compagnon dalla Juventus. A renderlo noto è il club mediante la seguente nota ufficiale:

“Ancora un colpo in ingresso per il Catanzaro, che si assicura dalla Juventus il giovane attaccante Mattia Compagnon. Cresciuto nelle giovanili dell’Udinese e passato da una esperienza in prestito a Potenza in serie C prima che il suo talento finisse sotto la lente della Juve, che lo ha fatto maturare nella formazione “Next Gen” per quattro stagioni (61 presenze e 13 reti), il friulano classe 2001 nello scorso campionato è andato in prestito alla Feralpisalò (cinque gol in 29 gare). Utilizzato come esterno d’attacco o seconda punta grazie alla sua duttilità tattica, Compagnon è apprezzato per le sue qualità tecniche e una grande personalità. «Mi piace soprattutto giocare sull’esterno, ma anche sottopunta o sulla trequarti, mi piace puntare l’uomo, saltarlo e andare a conclusione», dice di sé Compagnon, che si descrive dal punto di vista caratteriale come «una persona umile, con tanta voglia di dimostrare ciò che sa fare». Porta con sé l’esperienza della Juventus – «mi ha formato tantissimo, è stato uno step importante della mia carriera che mi ha insegnato soprattutto la professionalità» – e l’ammirazione per due calciatori in bianconero: «mi piaceva tanto Dybala, negli ultimi anni Vlahovic». «Della piazza di Catanzaro mi ha impressionato tantissimo il calore, soprattutto allo stadio, e mi hanno parlato molto bene della città e dei suoi tifosi», dice l’attaccante, pronto ad affrontare la nuova sfida in serie B: «Sarà un campionato tosto, ma ancora più bello perché sono retrocesse dalla A squadre importanti».

Compagnon arriva in giallorosso con un trasferimento temporaneo con opzione/contropzione ed obbligo di riscatto: per lui un contratto di cinque anni in caso di esercizio dell’opzione o di perfezionamento dell’obbligo”.