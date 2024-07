Ritiro Palermo, nono giorno a Livigno: i Rosa battono gli Arancioni nella partitella a tema, Brunori sbaglia un rigore (VIDEO)

Il Palermo ha appena terminato un intenso allenamento pomeridiano nel ritiro di Livigno, concentrato su esercitazioni tecniche e tattiche per migliorare la coesione e l’efficacia del gruppo.

L’allenamento è iniziato alle 16.21 con una sessione di attivazione in palestra, preparando i giocatori per le attività successive. Alle 16.39, i calciatori sono scesi in campo per un torello, esercizio utile per affinare la rapidità nei passaggi e la precisione. De Sanctis e Migliaccio hanno seguito la seduta da bordo campo, mentre Segre e Stulac non si sono allenati con il resto della squadra.

Alle 16.56, la squadra rosa è stata impegnata in una serie di torelli tecnici ad alto ritmo, dimostrando grande intensità e concentrazione.

Successivamente i rosanero sono stati divisi in due squadre per allenare la circolazione del pallone su un campo ridotto, con Gomes nel ruolo di jolly. La squadra arancione era composta da Broh, Lucioni, Graves, Buttaro, Saric, Ranocchia, Fella, Brunori e Di Mariano. La squadra rosa includeva Diakité, Peda, Nikolaou, Devetak, Vasic, Damiani, Insigne, Corona e Di Francesco. L’esercitazione è proseguita con Ranocchia nel ruolo di jolly. Nonostante la porzione di campo ristretta, l’allenatore Dionisi ha insistito affinché i giocatori mantenessero l’ampiezza, sfruttando al meglio lo spazio disponibile.

I rosanero si sono impegnati in una partitella a metà campo con le stesse squadre della precedente esercitazione, e Gomes nuovamente nel ruolo di jolly.

Il primo tempo della partitella è terminato senza gol. Nella ripresa, il ruolo di jolly è stato affidato a Damiani. Anche il secondo tempo si è concluso senza reti. Ai rigori hanno vinto i Rosa sugli Arancioni. Brunori fallisce un rigore.