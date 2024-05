Catanzaro-Sampdoria, Borini: «Palermo? Nessuno vuole incontrarci ai playoff. Sarà una gara da A»

Protagonista indiscusso della vittoria che la Sampdoria ha conquistato contro il Catanzaro. Fabio Borini, autore di una tripletta che ha fissato il risultato sull’1-3 ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Queste prestazioni non sono dovute al caso, è duro lavoro. L’abbiamo preparata bene e i tre gol sono azioni fondamentalmente preparate. Sono contento della nostra fame di vittoria. Sappiamo che le altre squadre non vogliono giocare contro di noi, ciò ci spinge a dare sempre il massimo. Il bilancio è positivo, considerando da dove siamo partiti. Nessuno si aspettava un risultato del genere. Giocarci il sesto posto con il meno due è una grande cosa. È stato molto positivo. Ora siamo nella fase dei playoff, e come ho detto prima, nessuno vuole giocare contro di noi».

Infine, Borini ha proiettato lo sguardo verso la sfida contro il Palermo: «Sarà una partita da Serie A. Abbiamo le nostre armi, nonostante il vantaggio per loro dei due risultati e del giocare in casa. Affronteremo la sfida con determinazione».