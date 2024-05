Serie B: Pohjanpalo vince il “Pablito” come capocannoniere del campionato

Joel Pohjanpalo del Venezia ha avuto una stagione eccezionale in Serie B, aggiudicandosi il premio “Pablito” come capocannoniere della regular season con un totale impressionante di 22 gol. Questo lo rende il miglior realizzatore del campionato, superando Gennaro Tutino del Cosenza, che si è fermato a 20 reti, e Matteo Brunori del Palermo, che ha completato il podio con 17 gol.

Un aspetto interessante della lista dei migliori marcatori è la varietà nella distribuzione dei gol, inclusi quelli segnati su rigore. Ad esempio, Pohjanpalo, Tutino e Brunori hanno avuto un numero significativo di rigori tra i loro gol (4, 4 e 6 rispettivamente), il che mostra l’importanza di essere affidabili dal dischetto. Tuttavia, la lista evidenzia anche giocatori come Pietro Iemmello, che ha segnato 15 gol di cui solo uno su rigore, dimostrando una forte capacità di segnare dal gioco aperto.

Tra i migliori marcatori, spiccano anche nomi come Casiraghi e Coda, con un elevato numero di gol da rigore (11 su 16 per Casiraghi e 4 su 16 per Coda), indicando un ruolo chiave nella conclusione delle azioni da calcio di rigore per le loro squadre.

Il premio “Pablito” non solo celebra l’eccezionale talento di Pohjanpalo come capocannoniere, ma sottolinea anche l’importanza di gol cruciali in una stagione che può definire la promozione, la salvezza, o la qualificazione ai playoff per le squadre. Questi attaccanti hanno avuto un impatto significativo sulle fortune delle loro squadre e saranno giocatori da tenere d’occhio nei futuri sviluppi delle loro carriere e nella prossima stagione.

Nome Reti Rigori

Pohjanpalo J. 22 4

Tutino G. 20 4

Brunori M. 17 6

Casiraghi D. 16 11

Coda M. 16 4

Iemmello P. 15 1

Cutrone P. 14 0

Man D. 11 2

Pedro Mendes 11 4

Sibilli G. 11 3

Gytkjær C. 11 1

Biasci T. 10 0

Moncini G. 10 2

De Luca M. 10 2

Benedyczak A.10 6

Valoti M. 10 3

Vandeputte J. 9 1

Gabrielloni A. 9 0

Buso N. 9 0

Borrelli G. 9 1

Raimondo A. 9 0

Borini F. 9 4

Bernabé A. 8 0

Pandolfi L. 8 0

Odogwu R. 8 1

Verdi S. 8 4

La Mantia A. 8 3

