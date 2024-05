Il Secolo: “Adesso i tifosi della Samp sognano. Pirlo: «Noi sesti sul campo»”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla Sampdoria e sulle parole di Pirlo dopo la vittoria a Catanzaro.

Andrea Pirlo guarda già avanti. «Ai playoff si azzera tutto. Sono tutte finali. E quando c’è la finale, c’è solo un vincitore, devi sempre giocare per vincere». Catanzaro-Sampdoria 1-3, la squadra ha accontentato il mister ed è venuta a vincere al Ceravolo. Ma per il 6° posto non è bastato: il Palermo ha vinto col Sudtirol.

«Noi andiamo a giocarcela al Barbera, ma sono soddisfatto della partita, abbiamo battuto una squadra che fa ottimo calcio. E ci prepariamo per Palermo».

La Samp ha dato una dimostrazione di forza: «Stiamo molto meglio, abbiamo recuperato giocatori importanti, quando li hai a disposizione è più facile fare scelte o cambiare le gare a partita in corso. Ma ora dobbiamo dimenticarci quello che è stato il campionato. I playoff sono un torneo a parte».

C’è il rimpianto per qualche punto perso «ma non possiamo più guardare a quello che è stato il corso del campionato – ribadisce Pirlo – Ora avevamo la possibilità di venire qui a vincere e di sperare in altri risultati. Abbiamo onorato la partita come ha fatto il Catanzaro. Abbiamo perso troppi punti per strada durante l’anno e abbiamo anche i due punti di penalizzazione iniziali che ci avrebbero consentito di essere avanti al Palermo. Non pensiamo a quello che è stato ma al futuro».