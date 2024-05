Palermo-Sampdoria, il doppio ex Nicolini: «Al Barbera partita difficile per i doriani»

Intervenuto ai microfoni di “TeleNord” il doppio ex di Palermo e Sampdoria Enrico Nicolini ha commentato la sconfitta contro il Catanzaro della squadra di Pirlo e in merito alla gara playoff in programma al Barbera.

«Primo tempo impacciato, Samp non riusciva a sviluppare giocate importanti. Nel secondo tempo un dominio, anche se il Catanzaro era rimaneggiato. Hanno giocato quasi tutte le seconde linee. Vittoria che può servire per il morale, riporta Sampdorianews.net. Bisogna andare a Palermo e cercare di vincere».

Sul playoff a Palermo:

«Sarebbe stata una partita difficile anche a Marassi, ma aumenta alla Favorita. Loro hanno anno ritrovato un po’ di entusiasmo. Blucerchiati troveranno un ambiente caldo, una squadra esperta. È una partita difficile. Bisogna giocarla nel migliore dei modi, ma bisogna cercare di vincere. Ci siamo, siamo arrivati con sacrifici ed è giusto provarci».