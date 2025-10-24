Serie B, Catanzaro–Palermo in diretta: ecco chi racconterà il match in TV e streaming

La 9ª giornata di Serie B propone un duello di grande fascino tra Catanzaro e Palermo, in programma questa sera alle 19:30 allo stadio Nicola Ceravolo. Un match che promette emozioni, con i calabresi a caccia di una vittoria per rilanciare la propria stagione e i siciliani intenzionati a consolidare la corsa verso la vetta.

Dopo un avvio difficile, il Catanzaro di Vivarini punta a sfruttare la spinta del pubblico di casa per reagire alle ultime prestazioni altalenanti. I giallorossi confidano nel calore del Ceravolo per fermare un Palermo in piena corsa promozione, reduce da una serie di prove convincenti e deciso a confermarsi tra le candidate alla Serie A.

Catanzaro–Palermo, i bookmaker vedono rosa: rosanero favoriti al “Ceravolo”

I rosanero tornano su un campo che evoca ottimi ricordi: lo scorso aprile, infatti, conquistarono proprio qui una vittoria pesante in chiave playoff. Stavolta la posta in palio è ancora più alta, e la squadra di Dionisi vuole dare continuità al proprio percorso.

L’incontro sarà trasmesso in diretta alle 19:30 su DAZN, con la telecronaca di Dario Mastroianni, e in contemporanea su LaB Channel, disponibile su Prime Video e OneFootball, dove la voce sarà quella di Alessandro Rimi.

Una sfida che si preannuncia intensa: il Catanzaro per rialzarsi, il Palermo per confermare la sua ambizione. Tutto sotto i riflettori del Ceravolo, per un venerdì sera di grande calcio cadetto.