Catanzaro, Iemmello: «Sassuolo più forte del Parma dello scorso anno»

Pietro Iemmello, intervistato da LaC News24, ha parlato della tripletta fatta contro la Sampdoria e del derby col Cosenza. Il calciatore si è espresso anche sul momento della squadra:

«Catanzaro ha sempre fatto la sua partita. Certamente non possiamo permetterci tutti questi pareggi. Per dare valore a tutti questi pari bisogna tornare a vincere perché altrimenti si fa fatica, con una sconfitta si rischia di andare giù, di impelagarsi. Il cucchiaio? non l’ho preparato ma è stato istintivo e dettato dal momento della partita, perché loro avevano fatto il 2-1 e lo stadio iniziava a spingere. Per questo ho voluto dare un segnale alla squadra per capire che si poteva vincere o comunque giocarsela. Da inizio campionato abbiamo fatto due moduli, tra cui il 3-5-2 e potendo contare su un reparto avanzato ben assortito e ognuno con caratteristiche diverse. La Sampdoria ha una squadra per vincere il campionato e ha due attaccanti che fanno la differenza in questa categoria. Il Sassuolo sulla carta, a mio avviso, è più forte del Parma dello scorso anno e sappiamo delle difficoltà che una squadra retrocessa può riscontrare. In questo caso è stata brava la società. È ovvio che il derby è sentito, lo scorso anno lo sentivano tanto i miei compagni, figuriamoci io. Sono arrivato a un età in cui riesco a metabolizzarle prima le partite. Mi auguro che ci sia un bel pubblico dentro lo stadio, spero che la trasferta sia aperta ai tifosi del Catanzaro perché, i fatti dello scorso anno sono successi fuori. La rivalità tra le due tifoserie c’è ed è indubbia, però sono due compagini che si sono sempre rispettate. Sarebbe brutto non avere i supporters, non sarebbe la stessa partita».