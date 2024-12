Europei U21, sorteggiati i gironi: Italia nel Gruppo A

La FIGC mediante una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha comunicato come siano stati sorteggiati i gironi dell’Europeo Under 21 che si giocherà dall’11 al 28 giugno 2025 in Slovacchia. Di seguito il comunicato:

“Slovacchia, Spagna e Romania. Saranno queste le avversarie della Nazionale Under 21 nel Gruppo A della fase finale dell’Europeo in programma proprio in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. L’Italia, che nell’urna di Bratislava partiva in seconda fascia, ha quindi pescato i padroni di casa, oltre ai vicecampioni d’Europa della Spagna e la Romania, che mercoledì 11 a Trnava sarà la prima avversaria della squadra di Carmine Nunziata. Un cammino, quello degli Azzurrini, che proseguirà sempre all’Anton Malatinský Stadium sabato 14 contro la Slovacchia e martedì 17 contro la Spagna (gli orari saranno ufficiali nelle prossime ore), con due posti in palio per i quarti di finale.

«Sapevamo di pescare una squadra di primissima fascia, e forse abbiamo pescato la peggiore, la Spagna – il commento a caldo di Nunziata -. Per il resto, credo che arrivati a questo punto della competizione non esistano avversarie facili: troveremo la Slovacchia padrona di casa, che sarà quindi sostenuta da tutto lo stadio, e apriremo il nostro Europeo contro una nazionale insidiosa come la Romania. L’elemento positivo è sicuramente quello di poter giocare le tre partite del girone nello stesso stadio, limitando quindi gli spostamenti».

UEFA EURO UNDER 21 2025 – Slovacchia, 11-28 giugno

Gruppo A

Slovacchia

Spagna

ITALIA

Romania

Gruppo B

Cechia

Inghilterra

Germania

Slovenia

Gruppo C

Portogallo

Francia

Polonia

Georgia

Gruppo D

Finlandia

Paesi Bassi

Ucraina

Danimarca

IL CALENDARIO DELL’ITALIA NEL GRUPPO A (a Trnava, orari da definire)

Mercoledì 11: Italia-Romania

Sabato 14: Slovacchia-Italia

Martedì 17: Spagna-Italia”