Caserta: «Siamo artefici del nostro destino. A Mantova per chiudere al meglio»

Ultimo atto della stagione regolare per il Catanzaro, che domani sera sarà di scena allo stadio Martelli contro un Mantova ancora a caccia della salvezza. Con la qualificazione ai playoff già matematica, le Aquile puntano a chiudere in bellezza e, se possibile, a migliorare il proprio piazzamento in classifica.

Il tecnico Fabio Caserta parte dalle ottime sensazioni lasciate dalla vittoria di Reggio Emilia contro la capolista Sassuolo:

«Quella gara ci ha restituito compattezza, attenzione e spirito di sacrificio. È stata una vittoria fondamentale, che ci ha dato consapevolezza e i punti decisivi per entrare nelle prime otto».

Obiettivo: consolidare o salire

Un successo sul campo dei virgiliani potrebbe blindare il sesto posto o, con una combinazione favorevole di risultati, permettere al Catanzaro di scalare ulteriormente la classifica:

«Sappiamo bene che tutto dipende da noi. Il Mantova ha bisogno di un punto per salvarsi e darà tutto per ottenerlo, ma anche noi abbiamo forti motivazioni per chiudere al meglio la regular season».

Turnover in vista

Con i playoff ormai alle porte e un calendario ravvicinato, Caserta non esclude novità nella formazione titolare:

«Ci sono giocatori che hanno tirato la carretta per tutto l’anno. Alcune rotazioni saranno inevitabili. Come sempre, parlerò con i ragazzi e valuteremo insieme le condizioni».

Testa ai playoff

Il tecnico guarda già agli spareggi con determinazione e lucidità, sapendo quanto possa contare il piazzamento per giocare il primo turno in casa e con due risultati su tre a disposizione:

«Sarebbe meglio partire col vantaggio del fattore campo, ma i playoff sfuggono a ogni logica. Non voglio fare pronostici sugli avversari: tutte le squadre qualificate sono forti. Saremo noi gli artefici del nostro destino».