Carrarese, trovato l’accordo con il Modena per Kleis Bozhanaj

Forte interesse della Carrarese per il trequartista Kleis Bozhanaj. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club toscano e il Modena avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento in prestito del giocatore classe 2001.

Quello di Bozhanaj in gialloblù sarebbe un gradito ritorno, dato che ha già giocato a Carrara in Serie C nella stagione 2022/23. Le parti sono ancora al lavoro, ma il ventiquattrenne albanese corrisponde all’identikit ideale per permettere alla Carrarese di rinforzare la propria rosa.