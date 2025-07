Venezia: è fatta per Adorante

Andrea Adorante saluta la Juve Stabia: come riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante ha firmato con il Venezia un contratto valido fino al 2028. L’accordo prevede anche un’opzione per il prolungamento nelle stagioni successive, a conferma della fiducia riposta dal club lagunare nelle qualità del giocatore.

Classe 2000, Adorante è reduce da una stagione straordinaria con la maglia del club campano, in cui ha totalizzato 36 presenze e realizzato 17 gol.

Il Venezia punta a rafforzare la propria rosa in vista del prossimo campionato e individua in Adorante un elemento centrale da cui ripartire con ambizione, con l’obiettivo dichiarato di tornare subito in Serie A.