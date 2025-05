Carrarese-Modena, Calabro: «È stata una vittoria di cuore»

L’allenatore della Carrarese Antonio Calabro ha parlato in conferenza stampa dopo il successo per 2-1 in 10 contro il Modena.

«Sono molto felice di questo risultato, frutto di tanti piccoli fattori, tra cui sicuramente la condizione fisica che ci ha permesso di tenere il ritmo anche in inferiorità numerica, ma soprattutto l’aspetto mentale ha fatto la differenza. L’approccio iniziale non è stato dei migliori, forse scossi dalla precedente sconfitta, e nei primi venti minuti abbiamo concesso troppo spazio al Modena, rischiando. Però, l’episodio negativo ci ha compattato, facendo uscire la vera anima della Carrarese. È stata una vittoria di cuore e coraggio. Siamo stati bravi a non rinunciare mai ad attaccare, come dimostra il fatto che sul 2-1 in campo c’erano tanti giocatori offensivi. Oggi merita una menzione speciale Ravaglia. Nicola ha dimostrato una grande professionalità, un grande portiere e un grande uomo che ci ha dato una mano importante nello spogliatoio. Questa vittoria ci dà una grande spinta».