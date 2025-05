Caos Brescia, Attilio Fontana: «Situazione paradossale, ma le norme vanno rispettate»

Anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è intervenuto sulla delicata vicenda che ha colpito il Brescia Calcio, attualmente al centro delle polemiche per la penalizzazione ricevuta in piena corsa play-off.

Intervistato da brescia.corriere.it, Fontana ha espresso il proprio disappunto per la gestione del caso, pur sottolineando il valore imprescindibile del rispetto delle regole:

«Inadeguatezza, non trovo altro termine per descrivere una situazione che già di per sé ha del paradossale e che assumerebbe contorni inaccettabili se dovesse concretizzarsi. Sia chiaro, le norme vanno sempre rispettate e non entro nel merito dei regolamenti, ma i tempi e i modi che caratterizzano questa vicenda sono davvero inaccettabili».

Il governatore lombardo non ha nascosto la sua perplessità sui tempi della giustizia sportiva, ritenuti inopportuni e dannosi, soprattutto per una squadra impegnata in una fase così delicata della stagione. Un intervento che si unisce al malumore crescente attorno alla penalizzazione inflitta al club biancazzurro, attualmente in attesa di ulteriori sviluppi.