Caos Amburgo per la festa promozione: cinquanta i tifosi feriti

Quella che doveva essere una giornata memorabile si trasforma in attimi di tensione. Ieri sera, sabato 11 maggio, l’Amburgo ha vinto 6 a 1 contro l’Ulm ed è tornato in Bundesliga dopo otto anni. Al triplice fischio la festa sugli spalti è sfociata, però, in un’invasione di campo che ha portato al ferimento di ben 50 persone, alcune anche gravi anche se, per fortuna, non sembrano in pericolo di vita. Un’ondata travolgente da parte del pubblico, con alcuni tifosi che hanno anche tentato di entrare negli spogliatoi.

