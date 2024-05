Canovi: «Con la vittoria a Palermo il Venezia ha ipotecato la finale, per i rosa non sarà facile»

Intervistato da “TMW” l’operatore di mercato Dario Canovi ha parlato in merito ai playoff di serie B e al Palermo sconfitto dal Venezia.

Ecco le sue parole:

«Il Venezia ha vinto a Palermo e messo un’ipoteca sulla finale. Per i rosanero vincere con due gol di scarto a Venezia non sarà facile. Vanoli nel mirino del Torino? Sta facendo molto bene. È pronto per il salto di qualità. Ed è giusto puntare su profili nuovi, giovani. Il Catanzaro se la gioca. Vivarini, tornando al discorso di Vanoli, è uno di quelli che sta portando qualcosa di nuovo nel calcio italiano. Non è detto che non faccia il salto di categoria con il Catanzaro».