La Nuova Venezia: “Esauriti i distinti e la curva. Venduti già 7.542 biglietti per Venezia-Palermo”

L’edizione odierna de “La Nuova Venezia” si sofferma sui biglietti venduti per la gara del Penzo tra Venezia e Palermo.

Distinti e curva sud soldi. Il totale dei biglietti venduti parla al momento di 7. 542 biglietti. È febbre totale playoff: assalto in massa ai biglietti per il match di ritorno tra Venezia e Palermo. In città l’entusiasmo e l’adrenalina per la partita di ritorno tra Venezia e Palermo salgono sempre di più ed è esplosa definitivamente in queste ultime 48 ore.

La tensione mista all’emozione per l’evento sportivo si percepisce fortemente in tutta la città: per strada, nei bar, nelle varie chat di tifosi e nei social: insomma tutti parlano di questa partita, una condivisione totale tra la squadra e il popolo arancioneroverde. Nelle scorse ore sono stati presi d’assalto i Venezia FC Store di Ca’ Venezia e Store Rialto con code interminabili. Un entusiasmo alle stelle diventato contagioso.