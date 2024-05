Gazzetta dello Sport: “Panchina Chelsea: due ex Palermo in corsa per sostituire Pochettino”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla panchina del Cheslea.

Come scrive la rosea i due ex Palermo Roberto De Zerbi ed Enzo Maresca sono tra i candidati a sostituire Mauricio Pochettino.

Thiago Motta era stato precedentemente collegato all’incarico allo Stamford Bridge, ma si prevede che l’ex centrocampista italiano Firma un biennale con la Juventus. Ci sono ovviamente altre opzioni per i Blues, tra cui Rúben Amorim (Sporting CP), Sebastian Hoeness (Stoccarda), Michel (Girona) e Kieeran McKenna (Ipswich).

Maresca è un ex vice allenatore di Pep Guardiola al Manchester City e si è assicurato la promozione in Premier League con il Leicester City in questa stagione. Il suo contratto con i Foxes scade nel giugno 2026. De Zerbi, invece, ha lasciato di comune accordo il Brighton, quindi è libero di firmare con qualsiasi altro club.