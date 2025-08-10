Giornale di Sicilia: “Calciomercato Palermo al rush finale. Giorni caldi per portiere e difensore”

Il conto alla rovescia è iniziato. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo è pronto ad affrontare il primo impegno ufficiale della stagione: sabato prossimo, al “Barbera”, arriverà la Cremonese per il primo turno di Coppa Italia. La prestigiosa amichevole di ieri contro il Manchester City è stata l’ultima prova generale per Inzaghi, che punta a presentarsi con un organico il più possibile definito.

Il principale nodo riguarda il portiere Gomis: l’estremo difensore senegalese offre buone garanzie, ma non è ancora al 100% della condizione. Sarà comunque titolare contro i grigiorossi, anche se il suo futuro in rosanero resta incerto. Come evidenzia Orifici sul Giornale di Sicilia, qualora le decisioni societarie non fossero favorevoli alla sua permanenza, il candidato più vicino a vestire il rosa sarebbe Klinsmann del Cesena, con un possibile scambio che vedrebbe Gomis fare il percorso inverso. Si tratta, però, di discorsi rinviati a dopo la Coppa Italia.

Un’altra priorità riguarda il difensore mancino, soprattutto dopo la partenza di Lund. Il nome in cima alla lista è quello di Veroli, ma solo alle condizioni del club siciliano, ovvero un prestito non oneroso. Sul fronte delle uscite, restano in sospeso le posizioni di Saric, Verre, Vasic e Buttaro. Come riporta ancora il Giornale di Sicilia, Saric ha estimatori in Turchia e l’Antalyaspor sembra in vantaggio, mentre Vasic potrebbe rimanere se Inzaghi decidesse di offrirgli spazio. Per Verre e Buttaro, invece, nessuna trattativa concreta: la sensazione, sottolinea Orifici, è che eventuali sviluppi possano arrivare solo negli ultimi giorni di mercato.