Calciomercato Bari: sfuma lo scambio Ricci-Pontisso col Catanzaro

Il Bari guarda in casa Catanzaro per rinforzarsi in questi ultimi giorni di mercato. I biancorossi sarebbero fortemente sulle tracce di Simone Pontisso e sarebbero disposti a inserire Giacomo Ricci nell’affare. Proprio l’ex direttore sportivo dei pugliesi, Ciro Polito, non sembra intenzionato a rinunciare al suo centrocampista che, a differenza del giocatore di mister Moreno Longo, non è sul mercato. L’ipotesi – si legge su Pianetabari.com – sarebbe subito sfumata.

