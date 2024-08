Di Marzio: “Sampdoria, idea Riccio della Juve Next Gen se parte Leoni”

La Sampdoria potrebbe rinunciare a Giovanni Leoni che, nelle ultime ore, è finito nel mirino del Parma. Il giovane difensore si è messo ben in mostra nelle passata stagione e potrebbe dunque compiere il salto di categoria passando dalla Serie B alla Serie A. Secondo Gianlucadimarzio.com il direttore sportivo dei blucerchiati, Pietro Accardi, corre già ai ripari qualora il classe 2006 dovesse essere ceduto. Il club ligure avrebbe messo nel mirino Alessandro Riccio, di proprietà della Juventus Next Gen e che è reduce dall’esperienza in prestito con la maglia del Modena.

Continue Reading