Pisa-Palermo, Dionisi: «C’è la volontà deve fare la differenza»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Pisa in programma sabato.

Ecco le sue parole:

«Andando dietro la spinta positiva di ieri ho detto quello che tutti vogliamo. Noi vogliamo il massimo e lo possiamo fare solo se saremo tutti uniti e sulla stessa linea. La volontà dei tifosi è la stessa nostra, la volontà deve fare la differenza, non il dovere. Se lei (riferito al giornalista, ndr) considera sotto inteso che sia la Serie A lo dice lei, io non l’ho detto e quindi è libera interpretazione».