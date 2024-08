Pisa-Palermo, Dionisi: «Mercato? La società sta facendo il massimo per portare giocatori motivati»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Pisa in programma sabato.

Ecco le sue parole:

«Mercato? C’è confronto quotidiano e ci sarà sempre. Tutto quello che si può fare si fa e la società sta facendo il massimo per portare giocatori motivati. Non si può tralasciare questo, devono essere quasi loro a conviverci ad accettare. Qualcosina arriverà, anche solo perché si è fatto male un portiere. La squadra è competitiva, non possiamo basarci su una partita di campionato persa o su una di coppa Italia vinta. Io devo essere equilibrato, noi vogliamo arrivare dove vogliamo e dove possiamo all’arrivo e non alzare le braccia alla partenza».