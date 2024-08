Pisa-Palermo, Dionisi: «Non cambieremo identità per un risultato»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Pisa in programma sabato.

Ecco le sue parole:

«Sono arrivati giocatori importanti ma dovranno giocare quelli più in condizione. Col Brescia ci è mancato il coraggio nel secondo tempo, non posso dare giudizi affrettati. Abbiamo terzini di spinta ma stanno migliorando in fase difensiva. Non cambieremo identità per un risultato. L’assetto base sarà questo, nella partite ci sono tante partite e quindi dovremo imparare a stare dentro a tutte le partite all’interno della stessa e leggere le situazioni. Il secondo tempo di Brescia non è stato positivo ma se ne trarremo beneficio sarà positivo per il futuro».