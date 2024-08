Pisa-Palermo, Dionisi: «Ingresso Verre potrebbe alzare il livello della squadra. Segre…»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Pisa in programma sabato.

Ecco le sue parole:

«Segre ieri ha fatto 10 min con la squadra, oggi 20-25 quindi massimo prossima settimana sarà reintegrato. Non giudico la presentazione in base al risultato, è uno sport in cui il dettaglio fa la differenza. Certamente se faremo prestazioni positive avremo ottimi risultati . Qualche cambiamento ci potrà sempre essere. A volte non c’è una buona occupazione dell’area, dovremo lavorare su questo aspetto. Nel primo tempo e mancato l’ultimo passaggio e L occupazione dell’area assolutamente. Il sistema di gioco lo fanno le caratteristiche dei giocatori. Verre sta migliorando la sua condizione e sicuramente il suo ingresso potrebbe alzare il livello della squadra nelle scelte nell’ultimo passaggio. Ha qualità diverse dagli altri centrocampisti. È più giusto parlare di occupazione di spazi più che di sistema di gioco».