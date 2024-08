Pedullà: “Sassuolo, non solo Lapadula. Piace anche Makoumbou”

Il Sassuolo guarda in casa Cagliari per regalare a mister Fabio Grosso due giocatori di qualità per puntare all’assalto in Serie A. Come si legge su Alfredopedulla.com i neroverdi, sul fronte offensivo, continuano a lavorare per Gianluca Lapadula dopo i primi contatti avviati negli scorsi giorni. Per il centrocampo, invece, Antoine Makoumbou potrebbe essere più di un’idea. Il calciatore classe ’98 è molto stimato dal tecnico degli emiliani e nelle prossime ore potrebbero seguire sviluppi importanti.

