TMW: “Sassuolo, scoppia il caso Laurienté. Non si allena da ieri”

Il Sassuolo è alle prese con il caso Armand Laurienté. Il giocatore, complice la retrocessione dei neroverdi in Serie B, ha chiesto alla società di essere ceduto, con il Marsiglia di Roberto De Zerbi fortemente interessato. L’esterno offensivo – riporta TuttoMercatoWeb.com – avrebbe gradito la destinazione francese, a i provenzali hanno deciso di virare su Jonathan Rowe del Norwich dopo che gli emiliani hanno rifiutato un’offerta di circa 15 milioni di euro. Laurienté non è stato felice della decisione presa dal Sassuolo e ha deciso di non allenarsi ieri e non lo farà nemmeno oggi per forzare la sua partenza. Su di lui, negli scorsi giorni, si è parlato anche di Juventus, Lazio e Roma.

