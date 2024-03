Bucchi: «A Insigne manca fiducia e continuità al Palermo»

Christian Bucchi, allenatore italiano, è intervenuto in diretta esclusiva ai microfoni di TVPlay esprimendosi su vari temi.

Ecco le sue parole su Insigne:

«Credo che Insigne possa fare la differenza in Serie B. L’ha dimostrato nel Benevento e nel Frosinone manca il sentire la fiducia e giocare con continuità al Palermo che comunque ha una rosa ricca di giocatori forti in attacco la concorrenza è nutrita e di alto livello. Io sono riuscito a capirlo, in termini numerici è stata una stagione devastante tra gol e assist e questo un calciatore non lo dimentica. Lui, ma non solo, riesce a fare qualcosa in più quando si sente importante perché conta anche lo stato d’animo ma un allenatore ovviamente fa le scelte per il bene della squadra».