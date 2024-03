Bucchi: «Parma squadra più forte del campionato. Catanzaro la mia preferita»

Christian Bucchi è intervenuto in diretta esclusiva ai microfoni di TVPlay esprimendosi su vari temi, tra questi anche sulla B.

Ecco le sue parole:

«Non avevo dubbi sul Parma, è stata una società lungimirante sbagliando nella prima stagione di Serie B perché pensava subito di vincere, trovando però difficoltà. Mi aspettavo un campionato da protagonista, la continuità di tenere Pecchia ha pagato e credo abbia l’organico più forte. Mi piace molto il Catanzaro perché giocano bene, non c’è solo il calore di una piazza storica ma questa società e l’allenatore hanno costruito intorno a questo entusiasmo un progetto tecnico molto bello qualsiasi sia il risultato e questo i tifosi lo apprezzano. In Italia abbiamo bisogno di migliorare la qualità delle nostre partite, fregandocene del risultato fine a sé stesso avendo un’idea e portandola avanti ma i nostri progetti sono sempre rivolti a ieri non al domani. E’ meglio perdere una partita giocando bene per intraprendere la giusta strada per arrivare a un obiettivo più grande anziché vincere grazie a qualche episodio favorevole».