Lavecchia: «Alcuni giocatori del Palermo potrebbero fare il salto di qualità in Serie A»

Luigi Lavecchia, ex centrocampista tra le altre di Bologna, Messina ed Ascoli, è intervenuto in diretta su TvPlay parlando del campionato di serie B.

Ecco le sue parole:

«Il campo mi manca molto, ho smesso anche giovane perché ho avuto diversi infortuni in carriera. Ho giocato in piazze importanti come Messina, Bologna ed Ascoli. Mi sono sempre sentito calciatore importante in queste piazze, ve lo posso assicurare: ambienti caldi. Quando alleno mi viene voglia di entrare in campo: giocare voto 10 e allenare voto 8. La piazza di Ascoli? Non mi spiego quest’attaccamento viscerale alla squadra. La metà degli abitanti tifano solo Ascoli e non anche le big di Serie A, vi posso assicurare che quando entravo al Cino e Lillo Del Duca era sempre una grande emozione. Non vedo l’ora che rifacciano tutto lo stadio. La partita di stasera contro la Samp? Sia Ascoli che i blucerchiati hanno alcune assenze importanti. Io penso che l’Ascoli debba rimanere in B in tutti i modi, andare in C potrebbe essere deleterio per la stessa città. Il Palermo? Alcuni calciatori della rosa, come Brunori, Di Francesco e lo stesso Coulibaly, potrebbero fare il salto di qualità in Serie A, mi auguro possano farlo proprio con il Palermo. Corini non ha avuto un inizio di stagione facile, qualche partita è andata storta ed anche adesso non riesce a trovare continuità».