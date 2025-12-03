Corriere dello Sport: “Brunori freme”

PALERMO — Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, le riflessioni in casa rosanero ruotano attorno al reparto offensivo. Ogni sfida propone soluzioni diverse e, come sottolinea ancora Paolo Vannini del Corriere dello Sport, è evidente che Brunori abbia una fame particolare di tornare determinante.

Le Douaron, per caratteristiche fisiche e movimenti, si è rivelato spesso prezioso soprattutto lontano dal Barbera; Corona continua a scalpitare; ma lo spazio conquistato da Vasic, come ribadito da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, merita attenzione. Il serbo garantisce imprevedibilità e varianti tattiche, anche se andrà monitorata la spalla dopo il colpo subito sabato.

L’idea di confermare Pohjanpalo unica punta resta una pista concreta: una configurazione che ha dato equilibrio e profondità alla manovra. E, come osserva Paolo Vannini nel Corriere dello Sport, nel Palermo di Inzaghi chi parte dalla panchina può diventare determinante in qualsiasi momento del match.

Capitolo centrocampo: atteso il rientro di Claudio Gomes, probabilmente non per 90 minuti ma comunque in grado di fornire energie fresche nella ripresa.

Un ventaglio di soluzioni che certifica un Palermo più ricco, più flessibile e più competitivo.