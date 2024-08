Brescia-Palermo Dionisi: «Siamo stati all’altezza solo a metà, e non ce lo possiamo permettere. A Pisa sarà un’altra partita di questo tipo»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Brescia:

«L’inizio sapevamo non sarebbe stato semplice, soprattutto quando giochi fuori casa con squadre del tuo livello. Oggi siamo stati all’altezza solo a metà, e non ce lo possiamo permettere. A Pisa sarà un’altra partita di questo tipo, contro una squadra che ha valori, ha un gran potenziale, e ha un pubblico importante, come lo ha avuto il Brescia stasera, cosa che ha sicuramente caricato soprattutto con tutti quei corner battuti consecutivamente»