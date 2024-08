Balata: «Il Palermo è una grande squadra e avrà tempo per rifarsi»

Il presidente della Lega B Mauro Balata è intervenuto in Conferenza stampa a fine partita tra Brescia e Palermo soffermandosi in merito alla gara:

«Devo ringraziare il Brescia calcio, che ci ha consentito di aprire al meglio il campionato. E’ stato organizzato tutto in maniera impeccabile e ci rende orgogliosi. E’ stata una partita di inizio stagione, tra due squadre che si sono affrontate senza risparmiarsi come nella tradizione della B. Ho visto un Brescia italiano, che ha avuto nella ripresa tanti occasioni da gol. Il Palermo è una grande squadra e avrà tempo per rifarsi».