Brescia in difficoltà, parla Castagnini: «Maran ha la fiducia della società, dobbiamo tornare a vincere»

Nel delicato momento che sta attraversando il Brescia, invischiato nella zona play-out e alle prese con le incertezze legate a un possibile cambio di proprietà, è intervenuto il direttore sportivo Renzo Castagnini, ex dirigente del Palermo, facendo il punto sulla situazione delle rondinelle.

Sulla classifica e su Maran

«Fino a quattro-cinque partite fa guardavo ancora la classifica verso l’alto: è stato un errore. Siamo consapevoli della delicatezza della situazione e dei rischi che corriamo. Su questo gruppo, però, metto la mano sul fuoco: è compatto, lavora sodo ed è attaccato alla maglia. Ora però conta solo fare risultati e tornare a vincere. Bisogna dare di più. Maran ha la fiducia della società: andremo avanti con lui fino alla fine».

Sulle voci di cessione

«Ai ragazzi quel che viene da fuori interessa poco, lo stesso valeva per me quando giocavo. Cellino è un presidente vero. Al Brescia vuole bene, ci mette testa e cuore 24 ore al giorno, non ci dorme la notte. Vuole che la squadra si salvi. Ieri ha parlato al gruppo e ha fatto un discorso da padre, bellissimo e toccante. Sulla cessione della società, come ho detto, non è un pensiero che ci riguarda o che può influire sul lavoro di tutti i giorni».