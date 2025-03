Se in campo la Sampdoria sta vivendo una stagione difficile, sui social il club blucerchiato domina la Serie B. Con un totale di 921.000 follower tra Instagram, Facebook e TikTok, la squadra ligure è la più seguita del campionato cadetto. Un risultato che, pur non sorprendendo per blasone e tradizione, dimostra l’attenzione riservata alla strategia digitale, tra contenuti mirati, video promozionali e campagne interattive.

La classifica social della Serie B

Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport, la Sampdoria è il club più seguito su Instagram (362mila follower) e Facebook (388mila follower). Tuttavia, su TikTok, il primato appartiene alla Salernitana, che vanta 317mila follower e oltre tre milioni di like, portando il totale del club campano a 681mila seguaci sulle tre piattaforme.

Il Sassuolo, vicino alla promozione in Serie A, occupa il terzo posto con 635mila follower, equamente suddivisi tra Facebook e Instagram (289mila ciascuno).

In quarta posizione si piazza il Palermo, forte della visibilità internazionale garantita dal City Group, con 585mila follower totali. I rosanero brillano in particolare su TikTok, dove raccolgono 208mila follower.

Il Bari è la quinta squadra più seguita con 318mila follower, seguito dallo Spezia (281mila). Tra le formazioni in corsa per la promozione, il Pisa è tredicesimo con 126mila follower, penalizzato dall’assenza di un profilo Facebook.

Al settimo posto c’è la Cremonese (233mila follower), davanti al Brescia (231mila). Più distaccato il Frosinone, decimo con 194mila follower, tra cui appena 2000 su TikTok, nettamente meno rispetto ai 114mila di Instagram e ai 78mila di Facebook.

Il Cosenza (180mila follower) chiude la top ten, mentre il Catanzaro (136mila follower) continua la sua crescita digitale dopo la promozione in Serie B.

Le squadre meno seguite

Scendendo nella classifica troviamo il Sudtirol (132mila follower), la Juve Stabia (124mila) e il Cesena (95mila). Nella parte bassa si posizionano Reggiana (78mila), Cittadella (76mila), Modena (65mila) e Mantova (43mila). Fanalino di coda la Carrarese, ultima con 34mila follower totali.