Brescia come il Palermo: donati 350 pasti alla Caritas dopo il rinvio della Serie B

Dopo il gesto solidale del Palermo, anche il Brescia ha scelto di non sprecare il cibo preparato per la 34ª giornata di Serie B, rinviata a causa della morte di Papa Francesco.

Come riportato da bresciaingol.com, le Rondinelle hanno donato 350 pasti, tra box e servizi Lounge dello stadio Rigamonti, alla Mensa Caritas Madre Eugenia Menni di via Vittorio Emanuele II 17. Un bel gesto che unisce sport e solidarietà, trasformando un imprevisto in un aiuto concreto per chi è in difficoltà.

