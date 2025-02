Borghi su Pohjanpalo: «Per il Venezia una perdita carismatica, ma in A avrebbe avuto difficoltà»

Il trasferimento di Joel Pohjanpalo al Palermo continua a far discutere. Stefano Borghi, giornalista di Sky Sport, ha analizzato l’addio dell’attaccante finlandese al Venezia, squadra di cui era capitano, durante un intervento a Cronache di Spogliatoio.

«La partenza di Pohjanpalo è una perdita a livello carismatico per il Venezia» ha affermato Borghi. «Peserà anche il fatto di non aver preso un sostituto di grande impatto. Però dico una cosa un po’ spietata: Pohjanpalo i suoi gol li ha fatti, ma ho avuto occasione di vedere il Venezia dal vivo e, tecnicamente, in Serie A e nel calcio di Di Francesco, qualche difficoltà l’ha avuta»