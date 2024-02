Bolzoni: «Il Bari di Iachini sarà aggressivo, a Palermo cercavamo di imporre il gioco»

Nella giornata di oggi il Bari ha ufficializzato la firma di Beppe Iachini. Francesco Bolzoni è intervenuto ai microfoni di TuttoBari.com per presentare il neo tecnico dei baresi con cui ha lavorato durante le esperienze con Siena e Palermo. Ecco un estratto delle sue parole:

«Può dare tanto sotto l’aspetto della mentalità, del ritmo e dell’aggressività. Garantirà ordine alla fase difensiva perché cura molto i dettagli, sistemerà tante lacune che la squadra ha nella fase di non possesso. È un maestro, soprattutto quando c’è da preparare la partita e sistemare i ragazzi in campo, tutti sanno sempre cosa fare nei minimi dettagli.

Sarà un Bari molto ordinato e aggressivo. Sia a Siena che a Palermo cercavamo di andare a prendere gli avversari alti e imporre il nostro gioco, quando passavamo in vantaggio o quando la partita diventava difficile non prendevamo mai gol o tiri in porta. A Palermo usavamo il 3-4-2-1, può adattarsi così».