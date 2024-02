Serie B, Budel: «Parma e Venezia le squadre che giocano meglio»

Ospite di “Piazza Affari“, rubrica di TMW Radio, Alessandro Budel ha commentato il successo di sabato del Parma contro il Venezia:

«La vittoria dei ducali è un gran colpo e vale tanto all’interno di questo campionato. Credo che, infatti, siano proprio Parma e Venezia le squadre che giocano meglio. Pecchia ha fatto un grande lavoro perché la sua è una squadra che non molla mai e ci prova sempre. La crescita c’è stata e adesso sembra che si sia capito in società cosa serve per vincere la Serie B».